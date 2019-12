Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Οι Βεστφαλοί του Λουσιέν Φαβρ έφτασαν εύκολα στο 4-0 στην έδρα της Μάιντς το απόγευμα του Σαββάτου, με τον Τζέιντον Σάντσο να γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με διψήφιο αριθμό τερμάτων σε γκολ και ασίστ αυτή τη στιγμή!

Μαζί με τον Άγγλο εξτρέμ, ο Ρόις και Τοργκάν Αζάρ έχουν καταφέρει να συμμετέχουν σε 10+ γκολ για την Ντόρτμουντ τη φετινή αγωνιστική περίοδο σε επίπεδο πρωταθλήματος, με τους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά αποτελούν την επιθετική τριπλέτα να έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην επιθετική επίδοση των 37 γκολ που μετράει αυτή τη στιγμή η ομάδα τους...

Thorgan Hazard:

Marco Reus:

Jadon Sancho:

BVB's front three have all been directly involved in 10+ league goals this season. pic.twitter.com/hgsTQwLvzy

— Squawka Football (@Squawka) December 14, 2019