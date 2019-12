Το εμβληματικό της σύνθημα «Mia san Mia» επιστράτευσαν οι φίλοι της Μπάγερν Μονάχου για να εναντιωθούν στην πρόθεση δημιουργίας τμήματος e-sports.

Η εξέδρα των Βαυαρών, στο ματς με αντίπαλο την Βέρντερ Βρέμης, έστειλε το δικό της μήνυμα στις κινήσεις επέκτασης του συλλόγου που ετοιμάζει η διοίκηση, κόντρα αντίθετη στην ίδρυση του νέου τμήματος, το οποίο αν και έχει γίνει τάση τα τελευταία χρόνια, δεν εκφράζει κατά την άποψη τους τις αξίες της ομάδας.

«Mia san mia σημαίνει επίσης να μην κυνηγάς τα πάντα για το χρήμα - Όχι στα e-sports στην Μπάγερν», αναφέρει συγκεκριμένα το πανό.

A banner from Bayern's fans today:

"'Mia San Mia' also means not chasing after everything for money - no to e-sports at Bayern."#FCBSVW pic.twitter.com/94GMmdn2OH

— DW Sports (@dw_sports) December 14, 2019