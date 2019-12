Η κατάμαυρη και απίστευτη φανέλα με την οποία αγωνίστηκαν το Σάββατο οι Βεστφαλοί, δημιουργήθηκαν για τον εορτασμό των 110 ετών ιστορίας του συλλόγου, με τιμή στα μεταλλεία της πόλης.

Οι οπαδοί του συλλόγου... τρελάθηκαν στη θέα των εμφανίσεων στο ματς με τη Φορτούνα, έριξαν την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του συλλόγου και η μαύρη φανέλα ξεπούλησε σε 2,5 ώρες!

Update: Sold out in two and a half hours...I guess you guys liked them https://t.co/ukVLJxf9EB

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 7, 2019