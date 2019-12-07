Μπάγερν: Τα... χιλιοστά που στέρησαν το γκολ στον Κίμιχ! (pic & vid)

Το διαφωτιστικό replay με την γραμμή δείχνει για πόσο λίγο δεν χρίστηκε σκόρερ ο Κίμιχ ώστε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του!
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
LIVE
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
LIVE
ΓΡΑΝAΔΑ 0vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
MALLORCA -
LIVE
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
LIVE
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
LIVE
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 0
LIVE
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0
LIVE
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΜAΙΝΤΖ 1
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 84vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 85
LIVE
ΠΑΟΚ 67vs
ΑΕΚ 71
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 75vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73
LIVE
ΛAΡΙΣΑ 77vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 64
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
RC STRASBOURG -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΙΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
LIVE
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 3vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
AKHMAT GROZNY -vs
ΟΥΦΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
UNICAJA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 36vs
BESIKTAS 28
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 96vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 91vs
BANDIRMA B.I.K. 70
ΤΟΦΑΣ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 1vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3vs
GWAREK ORNONTOWICE 1
Απίστευτη φάση στο Γκλάντμπαχ - Μπάγερν με τον Ζόμερ, αρχικά να χάνει την μπάλα και εν συνεχεία να την μπλοκάρει ελάχιστα πριν περάσει ολόκληρη την γραμμή!
Το διαφωτιστικό replay με την γραμμή δείχνει για πόσο λίγο δεν χρίστηκε σκόρερ ο Κίμιχ ώστε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του!