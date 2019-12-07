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Μπάγερν: Τα... χιλιοστά που στέρησαν το γκολ στον Κίμιχ! (pic & vid)

Μπάγερν: Τα... χιλιοστά που στέρησαν το γκολ στον Κίμιχ! (pic & vid)

Μπάγερν: Τα... χιλιοστά που στέρησαν το γκολ στον Κίμιχ! (pic & vid)

Απίστευτη φάση στο Γκλάντμπαχ - Μπάγερν με τον Ζόμερ, αρχικά να χάνει την μπάλα και εν συνεχεία να την μπλοκάρει ελάχιστα πριν περάσει ολόκληρη την γραμμή!  

Το διαφωτιστικό replay με την γραμμή δείχνει για πόσο λίγο δεν χρίστηκε σκόρερ ο Κίμιχ ώστε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του!

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