Μπάγερ Λεβερκούζεν: «Δίκασε» τον Λεβαντόφσκι! (pic & vids)

Πρώτος σκόρερ στη Γερμανία με 16 γκολ, κορυφαίος και στο Champions League με 10 ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι η απόλυτη μηχανή παραγωγής τερμάτων.

Μεσούσης της εβδομάδας μάλιστα φιλοδώρησε με 4 γκολ τον Ερυθρό Αστέρα και με κοινοποίηση κατάστασής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωνε «εθισμένος» στα γκολ.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά τη νίκη της εχθές και, παράλληλα την επιτυχία των Μπέντερ, Ταχ (μέχρι το 81' που αποβλήθηκε) και Χραντέτσκι να κρατήσουν τον Πολωνό μακριά απ'τα δίχτυα φρόντισε να μην αφήσει αναπάντητη την... ασθένεια του «Λέβα», απαντώντας πολύ στοχευμένα, «θα φροντίσουμε εμείς γι'αυτό».

Πόσο μπροστά είναι η αθλητική παιδεία στη Γερμανία...

We can help cure that. https://t.co/h0ilhTdM2B

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 30, 2019