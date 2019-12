Λειψία: Βέρνερ, ο κορυφαίος στην Bundesliga! (vid)

Αν έλεγε κανείς στην αρχή της σεζόν στη Λειψία και στον Ζούλιαν Νάγκελσμαν ότι η ομάδα του θα ήταν πρώτη μετά από 12 αγωνιστικές και στο +3 από την Μπάγερν Μονάχου, μπορεί και να μην το πίστευε.

Ωστόσο, είναι πραγματικότητα, συμβαίνει και σπουδαία συμβολή σε αυτό έχει ο αρχισκόρερ της ομάδας, Τίμο Βέρνερ.

Ο Γερμανός επιθετικός, μετά το γκολ και την ασίστ του χθες κόντρα στην Πάτερμπορν, έγινε ο παίκτης που έχει την καλύτερη αναλογία προσφοράς σκοραρίσματος, είτε «σερβίροντας είτε πετυχαίνοντας τέρμα, ανά λεπτό στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, με τα 13 γκολ και τις 5 ασίστ που μετράει έως τώρα, συμμετέχει στο δρόμο προς τα δίχτυα για τη Λειψία κάθε 60 αγωνιστικά λεπτά!

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος φορ είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει 16 γκολ.

Timo Werner has been directly involved in more Bundesliga goals than any other player so far this season.

Scoring a goal or providing an assist once every 60 minutes on average. pic.twitter.com/zZ2ulhn4xt

— Squawka Football (@Squawka) December 1, 2019