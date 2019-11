Η γνωστή για τα κοινωνικά μηνύματα που περνά εξέδρα της Μπορούσια Ντόρμουντ, κινητοποιήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά θέλοντας να αφυπνήσει τους ιθύνοντες του ίδιου του συλλόγου.

Ο λόγος είναι ότι η Μπορούσια δεν διαθέτει γυναικείο τμήμα, μια πραγματικότητα με την οποία δεν συναινούν οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων».

Στον αγώνα κόντρα στην Πάντερμπορν, αναρτήθηκε, μάλιστα, πανό το οποίο αναφέρει:

«Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Γυναικεία ομάδα τώρα», δείχνοντας επιτακτικά την επιθυμία τους να ιδρυθεί το εν λόγω τμήμα κι ας... άργησε.

"Football is for everybody. Women's team now."

A big statement from the Dortmund fans pic.twitter.com/2QMc26Qblp

— Goal (@goal) November 22, 2019