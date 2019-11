Επιστροφή στοιχήματος* στα Προκριματικά του Euro 2020! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Το 1979, ένας σοβαρός τραυματισμός τον υποχρέωσε να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 27 ετών. Την ίδια στιγμή όμως τον καθιέρωσε ως τον νεότερο και πλέον μακροχρόνιο γενικό διευθυντή στη Μπουντεσλίγκα. Ο Ούλι Χένες πέρασε τα πρώτα 30 χρόνια σε εκείνη τη θέση, έως ότου το 2009 έγινε πρόεδρος της Μπάγερν. Σε αυτά τα 40 χρόνια στο τιμόνι των Βαυαρών, τους οδήγησε στην κατάκτηση 57 τροπαίων.

Σημαντικότερα όλων τα... 24 πρωταθλήματα, 14 Κύπελλα, 2 Champions League, 1 UEFA. Γενικότερα υπό την ηγεσία του η ομάδα έδωσε 1982 επίσημα ματς, πανηγύρισε 1.234 νίκες και σκόραρε 4.387 γκολ. Στα 67 του όμως, την Παρασκευή, έδωσε για τελευταία φορά το παρών στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, καθώς αποχωρεί και παραδίδει τη θέση του στον Χέρμπερτ Χάινερ (πρώην SEO της Adidas).

A legend on and off the pitch

Tonight we say farewell to Uli #Hoeneß at the annual general meeting. #FCBayern pic.twitter.com/bIr6yfIz43

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 15, 2019