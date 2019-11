Βενγκέρ: «Μίλησα με τη Μπάγερν, αλλά δεν είμαι υποψήφιος για τον πάγκο» (vid)

Ο Αλσατός θρύλος της Άρσεναλ και πρώην προπονητής των «κανονιέρηδων» συνεχίζει ν' απολαμβάνει τη χαλαρή ζωή στην οποία συνήθισε, στη Ντόχα, εκεί όπου βρίσκεται για να εκτελεί και χρέη τηλεσχολιαστή στο beIN Sports.

Μιλώντας στην εκπομπή όπου φιλοξενείται κάθε φορά στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανέφερε: «Ναι, δέχθηκα κρούση από τη Μπάγερν, αλλά δεν είμαι υποψήφιος για τον πάγκο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι τελείωσε η προπονητική για εμένα αυτή τη στιγμή...».

Arsene Wenger confirms he was approached by Bayern Munich, but is no longer in the running to replace Niko Kovac. pic.twitter.com/dI5OlKD2hv

— ESPN UK (@ESPNUK) November 11, 2019