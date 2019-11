Δίνουν φαβορί τον Βενγκέρ για να αναλάβει την Μπάγερν Μονάχου!

Έπειτα από τις αρνήσεις των Τόμας Τούχελ και Ραλφ Ράνγκνικ να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου, απoκλειστικό ρεπορτάζ της γερμανικής Bild το πρωί της Τετάρτης τονίζει πως το φαβορί πλέον είναι ο Αρσέν Βενγκέρ!

Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει πως είναι πολύ πιθανό ο πρώην τεχνικός της Άρσεναλ να είναι ο αντικαταστάτης του Νίκο Κόβατς, αναλαμβάνοντας την Μπάγερν τουλάχιστον ως το τέλος της σεζόν.

Την ίδια στιγμή φαβορί για την Μπάγερν δίνουν τον Βενγκέρ και οι στοιχηματικές εταιρίες καθώς οι αποδόσεις του να αποτελέσει ο Αλσατός τεχνικός τον επόμενο προπονητή των Βαυαρών έπεσαν από το 7/1 στο 1/2 το πρωί της Τετάρτης!

