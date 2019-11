Όπως είναι γνωστό, η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με τους Με Φλικ και Γκέρλαντ στον πάγκο της. Ο Κόβατς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από την Άιντραχτ, πήγε και είπε «αντίο» στους παίκτες του.

Niko Kovač und Robert Kovač verabschiedeten sich am Dienstagmorgen persönlich von der Mannschaft am Trainingsgelände an der Säbener Straße. #FCBayern https://t.co/Do9nWI8zhy

— FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2019