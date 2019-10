Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεσες αναλήψεις. |21+

Μόλις στο 12ο λεπτό της ισόπαλης (2-2) αναμέτρησης με την Άουγκσμπουργκ, το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Νίκλας Ζίλε αναγκάστηκε ν' αποχωρήσει τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο, με έντονο πόνο στο αριστερό γόνατο.

Οι αρχικοί φόβοι επαληθεύτηκαν έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και η Μπάγερν Μονάχου ενημέρωσε το πρωί της Κυριακής για τη ρήξη χιαστού που διαπιστώθηκε στο αριστερό του γόνατο.

Πλέον, μπαίνει στο χειρουργείο και μένει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες...

Sadly, Niklas #Süle did indeed suffer an ACL tear in his left knee yesterday and will undergo surgery later today.

Get well soon, Niklas pic.twitter.com/1y8S0nM8Jg

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 20, 2019