Η Ζανκτ Πάουλι στηρίζει τη Ρογιάβα! (pic)

Ο Τζενκ Σαχίν τάχθηκε υπέρ της εισβολής της χώρας του στη Συρία και η Ζανκτ Πάουλι δεν άργησε να αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Οι οπαδοί της ομάδας είχαν δείξει τις διαθέσεις τους και τάχθηκαν υπέρ της απόφασης. Μάλιστα, στο σημερινό ματς με τη Ντάρμσταντ, ανάρτησαν πανό στήριξης στη Ρογιάβα, την πολύπαθη περιοχή των Κούρδων στη Βορειοανατολική Συρία!

The St. Pauli (Germany) fans supporting ROJAVA

Solidarity with the Kurds in northern Syria.

This week, St.Pauli dismissed Turkish defender Cenk Sahin who,in an online post, voicing support for the invasion of N. Syria,called invading forces "heroic army".

via @TomSeeliger4 pic.twitter.com/pkqjXJbWk0

Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 19, 2019