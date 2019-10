Τούρκος παίκτης της Ζανκτ Πάουλι στήριξε την εισβολή στη Συρία και δέχθηκε την οργή από ομάδα και οπαδούς! (pic)

Ο Σαχίν με ανάρτησή του στα social media τάχθηκε υπέρ του πολέμου στη Συρία, όμως δεν άργησαν οι αντιδράσεις, τόσο από τη διοίκηση της ομάδας του, όσο και από τους φίλους της Ζανκτ Πάουλι.

Συγκεκριμένα ο Σαχίν ανέβασε μια φωτογραφία της τουρκικής σημαίας στο Instagram και προσευχήθηκε για τη θετική εξέλιξη της εισβολής των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας.

Άμεση ωστόσο ήταν η αντίδραση των οπαδών της Ζανκτ Πάουλι, οι οποίοι στο φιλικό με τη Βέρντερ ύψωσαν πανό που καλούσαν όλους τους φίλους της ομάδας να υποστηρίξουν τους Κούρδους και τον Σαχίν να φύγει από τον σύλλογο.

Απάντηση στον Σαχίν έδωσε και επίσημα η Ζανκτ Πάουλι, η οποία σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τόνισε πως οι θέσεις που εξέφρασε ο Σαχίν είναι αντίθετες με τις αξίες του συλλόγου και πως ήδη έχει ξεκινήσει επαφές μαζί του για να λύσει το θέμα. Μάλιστα η ανακοίνωση της Ζανκτ Πάουλι κλείνει αναφέροντας: «Ποτέ ξανά πόλεμος»!

Ultra Sankt Pauli have called for FC St. Pauli to sack Turkish attacker Cenk Sahin after he’s shown support of Turkey’s attack on the Kurdish territories in northern Syria.

“We ask all #FCSP fans to show the Kurds that they’re not alone! Sahin, piss off!” their statement reads. pic.twitter.com/LSQEejp0jA

— Felix Tamsut (@ftamsut) October 11, 2019