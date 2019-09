Επιστροφή* 100% στον αγώνα Μαγιόρκα - Αθλέτικ Μπιλμπάο και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο νεαρός Άγγλος εξτρέμ που κάνει τρομερές χρονιές στους Βεστφαλούς και πλέον έχει καταφέρει ν' ανοίξει λογαριασμό στην εθνική ομάδα της πατρίδας του έπειτα από τα πρόσφατα ματς των προκριματικών του Euro 2020, προσπάθησε να... γίνει ηγέτης για λίγα δευτερόλεπτα.

Μπροστά στην κάμερα της Amazon, άρχισε να μιλάει στους συμπαίκτες του στ' αποδυτήρια ζητώντας τους να τον ακούσουν, αλλά μιλούσε στα ντουβάρια!

When you’re trying to give a motivational speech but no one’s really paying attention @Sanchooo10 @primevideosport #InsideBVB pic.twitter.com/NPSZeDhZE0

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 13, 2019