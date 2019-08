Δανεικός στη Χόφενχαϊμ ο Λοκάντια

Τράμπζονσπορ - ΑΕΚ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεση απόδοση κερδών*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Το περσινό καλοκαίρι η Μπράιτον δαπάνησε 17 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Λοκάντια από την Αϊντχόφεν.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τους «Γλάρους» και θα συνεχίσει την καριέρα του για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε στη Χόφενχαϊμ.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Λοκάντια με τη μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι του 2020.

Welcome, Jürgen!

Jürgen #Locadia is coming to #TSG! The 25-year-old will be joining us on loan from English Premier League club @OfficialBHAFC until the summer of 2020. #JÜÜÜRGEEEEEEN pic.twitter.com/es6fjRFIBL

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) August 29, 2019