Ουνιόν Βερολίνου: Σιωπηρή διαμαρτυρία πριν την «έκρηξη» στις εξέδρες (vids)

Οι οπαδοί των νεοφώτιστων, φυσικά έκαναν άπαντες στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου να καταλάβουν πως... επέστρεψαν, ωστόσο, φρόντισαν να περάσουν και το μήνυμά τους προς την κατάσταση που επικρατεί στην κεφαλή της Λειψίας, κόντρα στους κανονισμούς του γερμανικού ποδοσφαίρου για την ανάγκη το 51% των μετοχών των κλαμπ ν' ανήκει στον κόσμο.

Προτού λοιπόν ξεκινήσει το... πάρτι στις εξέδρες και τιμηθεί η μνήμη οπαδών της ομάδας που δεν πρόλαβαν να δουν την Ουνιόν στη Bundesliga φέτος, οι φίλοι του συλλόγου παρέμειναν για 15 σιωπηλοί...

Union Berlin fans end their boycott against Leipzig and announce they’re in the Bundesliga. pic.twitter.com/OZGHz57rj8

Union Berlin's first ever Bundesliga season to start with a 15-minute atmosphere boycott against Red Bull, just like the last time they met RBL in Berlin in 2015.

From back then: “Intoxication through adrenaline rather than artificial taurine!” #FCURBL pic.twitter.com/udWCkyFpxz

