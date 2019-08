Ο Κροάτης επιθετικός, περισσεύει μετά και την προσθήκη του Ρομέλου Λουκάκου στο ρόστερ των «νερατζούρι», με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί συμφωνία για να παραχωρηθεί στον σύλλογο του Μιλάνου.

Σύμφωνα με τη Bild, ο Πέρισιτς από νωρίς το πρωί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει άμεσα το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, οι οποίοι, εξασφάλισαν και οψιόν αγοράς του για το επόμενο καλοκαίρι έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ivan Perišić has already arrived in Munich and underwent his medical this morning. He spoke briefly to Bild: "Yeah, I just had the medical checkup. I'll do my best" [Bild] pic.twitter.com/UkBDcDOJ5H

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 12, 2019