Σάλκε: Τρομερή 3η φανέλα με το... φως που λάμπει στα ορυχεία (vid)

Είναι γνωστή η ιστορία των «βασιλικών» μπλε με την εργατική τάξη και τις βιομηχανικές περιοχές με τα ορυχεία...

Όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί και ο διάδρομος του γηπέδου που οδηγεί από τ' αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο, κάπως έτσι είναι και η 3η φανέλα της ομάδας για τη νέα σεζόν.

«Μέσα από το σκοτάδι, έρχεται το φως...» είναι το μότο της παρουσίασης και φέρνει στο μυαλό τα σημεία του φωτός που χρησιμοποιούν οι εργάτες στα ορυχεία, σε ακόμα μια κίνηση τιμής προς εκείνους από τη Σάλκε...

From Darkness Comes Light

