Οι ποδοσφαιριστές, το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να διαθέτουν χρόνο για τους θαυμαστές τους και δη τα μικρά παιδιά...

Έτσι και ο Ρόις δεν θα μπορούσε ν' αρνηθεί στον μικρούλη που συνάντησε να παίξουν μπάλα μαζί και το βίντεο που κυκλοφόρησε είναι πανέμορφο...

Captain Marco always making time for everyone pic.twitter.com/tWUfXedjYM

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 28, 2019