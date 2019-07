Έχαναν 2-4 στο 88' και το γύρισαν σε 5-4! (vid)

Για τη δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας της Γερμανίας η Ουντερχάχινγκ φιλοξένησε τη Βίρτσμπουργκ και μέχρι το 88' βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-4. Στα τελευταία λεπτά, ωστόσο, οι γηπεδούχοι με μια τρελή ανατροπή γύρισαν το ματς και πανηγύρισαν τη νίκη με 5-4 με το νικητήριο γκολ να μπαίνει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων!

More incredible scenes in Germany today! Once again in the 3. Liga.

Unterhaching were 4-2 down against Würzburg in the 88th minute. They scored three goals in six minutes to win 5-4 (!!!), with the winner coming in the 94th minute. #UHGFWK #3Liga pic.twitter.com/4dQlYyNwvX

— Alex Howell (@Bundesliga_UK) July 27, 2019