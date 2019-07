Παίκτης της Μπόχουμ έβαλε τα κλάματα όταν δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από αντίπαλο! (vid)

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που μάλιστα ανήκει στην Άρσεναλ και έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Μπόχουμ, ανέφερε πως άκουσε από αντίπαλό του «κοίτα πως είσαι, μαύρε...», με αποτέλεσμα να ταραχθεί τόσο που έβαλε τα κλάματα.

Μάλιστα, φαίνεται πως το είπε και στον διαιτητή, όμως δεν βρήκε ανταπόκριση...

Αν και ήθελε να φύγει, τελείωσε κανονικά το πρώτο ημίχρονο και επέστρεψε για να παίξει και στο δεύτερο μέρος, έχοντας ηρεμήσει στ' αποδυτήρια με τη βοήθεια συμπαικτών και προπονητή...

Jordi Osei-Tutu reacts strongly to something during his first game for VFL Bochum.

Obviously we don’t know what’s been said but he looks hurt by whatever it was pic.twitter.com/NEC64ZJRiV

— TheUnaiView (@TheUnaiView) July 9, 2019