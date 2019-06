Επειτα από τρία χρόνια παρουσίας στην Αυστρία και τη Σάλτσμπουργκ, ο Σλάγκερ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga και τη Βόλφσμπουργκ. Ο 21χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Λύκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Summer transfer incoming

The Wolves have signed midfielder Xaver Schlager from RB Salzburg on a 4-year deal

Welcome to the Wolfpack! pic.twitter.com/joAOIXflqx

