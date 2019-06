Ο Tom Morello με μπλουζάκι Ζανκτ Πάουλι! (pic)

Ελλάδα – Αρμενία με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.

Ο Tom Morello, ο οποίος θα επισκεφτεί τη χώρα μας στις 27 Αυγούστου με τους Prophets of Rage, συνόδευσε τους Muse στην περιοδία τους στη Μεγάλη Βρετανία. Για να τον ευχαριστήσει, ο Matt Bellamy των Muse του χάρισε μια custom Manson ηλεκτρική κιθάρα, ποζάροντας μαζί του. Παραδέχθηκε, άλλωστε, ότι ο θρυλικός κιθαρίστας των Rage Against the Machine αποτελεί τεράστια έμπνευση για εκείνον.

Η φωτογραφία όμως δεν απασχόλησε μόνο τον κόσμο της μουσικής. Κι αυτό γιατί ο Morello φοράει μπλουζάκι με την νεκροκεφαλή της Ζανκτ Πάουλι, το όνομα και τη φράση «Make Fascists Afraid Again». Θυμίζουμε ότι το μότο των Prophets of Rage, της super band που αποτελείτα από τρία μέλη των Rage Against the Machine και τους Chuck D (Public Enemy) και B Real (Cypress Hill) στα φωνητικά ήταν το «Make America Rage Again», παραφράζοντας το περίφημο «Make America Great Again».

Έτσι, ο επίσημος λογαριασμός της Ζανκτ Πάουλι στα Social Media άκουσε... Rage Against the Machine και επένεσε τον εμβληματικό μουσικό για το μπλουζάκι του!