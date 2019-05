Οι τρομερές σκηνές μετά την ιστορική άνοδο της Ουνιόν Βερολίνου! (vids)

Η Ουνιόν κατάφερε να κρατήσει το 0-0 στον επαναληπτικό κόντρα στη Στουτγκάρδη του Τάσου Δώνη και του Μάριο Γκόμες, με αποτέλεσμα, το εκτός έδρας 2-2 από το πρώτο ματς να είναι αρκετό ώστε να γραφτεί ιστορία.

Με το σφύριγμα της λήξης, εκατοντάδες κόσμος «πλημμύρισε» τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου για να πανηγυρίσει την ιστορική άνοδο, αφού ποτέ ξανά η Ουνιόν δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στο ανώτατο επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Δείτε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν:

Mad, mad scenes at the Stadion an der alten Försterei as Union Berlin are promoted to the Bundesliga for the first time ever after a scoreless draw against Stuttgart.

