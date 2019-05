Ο Καν έπρεπε να δεχθεί γκολ σε φιλανθρωπικό αγώνα και... απέκρουσε όλα τα πέναλτι!

Μέσω social media έγινε γνωστή μια ιστορία που παρέμενε... άγνωστη και δημοσιεύεται στο βιβλίο με τίτλο «Tor».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο, ο Καν είχε δώσει το «παρών» σε παιχνίδι με 9χρονα παιδιά, προκειμένου να διατεθούν τα έσοδα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Κάθε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι θ' αποτελούσε και μια χρηματική δωρεά, ωστόσο, ο Καν... έπιασε όλα τα πέναλτι των πιτσιρικάδων γιατί... έτσι!

Πόσο Όλιβερ Καν...

Currently reading 'Tor!' which is a book about the history of German football. Discovered that Oliver Kahn once played in a penalty shootout against a group of 9 year olds. For every penalty scored by the kids, money was given to a charity. Kahn saved every penalty.

