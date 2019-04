Η Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε το ντέρμπι με την Σάλκε με 9 παίκτες λόγω της αποβολής των Ρόις και Βολφ. Παρά την ήττα της, όμως, η ισοπαλία της Μπάγερν με τη Νυρεμβέργη την άφησε μόλις στο -2 από την κορυφή, αλλά το πρόβλημα θα είναι μεγάλο στα δύο επόμενα παιχνίδια. Ο Ρόις τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και θα χάσει τα ματς με Βέρντερ και Φορτούνα, ενώ ο Βολφ δεν θα παίξει ξανά στην τρέχουσα σεζόν, καθώς τιμωρήθηκε με 3.

Team News : Marco Reus and Marius Wolf have been given two and three-match suspensions, respectively, for their red-card challenges on Saturday. pic.twitter.com/Z39Qv1XOQl

