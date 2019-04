Ντόρτμουντ – Σάλκε: Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ζητούν την αποφυλάκιση του βομβιστή! (pic)

Ο βομβιστής της αποστολής της Ντόρτμουντ το 2017 βρίσκεται στη φυλακή και οι οπαδοί της Σάλκε προχώρησαν σε αδιανόητη κίνηση για να πικάρουν τους αντιπάλους τους. Στο εκτός έδρας ντέρμπι ανέβασαν πανό «ελευθερία στον Σεργκέι», με το μήνυμα «μία βόμβα είναι μία ιδέα»!

Neither set of fans really covering themselves in glory, here: #Schalke ultras with another demand for "freedom for Sergej W" - convicted following the BVB bus attack. "A bomb of an idea!"#BVB ultras referring to Schalke as "queers."

[pics: @siekmann_m, @engtanzen] #bvbs04 pic.twitter.com/9cOuC3iYpL

— Matt Ford (@matt_4d) April 27, 2019