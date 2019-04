Ο 21χρονος Βραζιλιάνος έκανε επίδειξη... υψηλής τεχνικής στο 83ο λεπτό της Σαββατιάτικης αναμέτρησης διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα στο Λεβερκούζεν, όταν ξεπέρασε τον Γουέντελ με τη «ρουλέτα» του Ζιντάν και απέναντι από τον Ραντέτσκι έκανε τη λόμπα για να μην του αφήσει κανένα περιθώριο...

Απίθανο, αρρωστημένο γκολ!

Goal of the week by Matheus Cunha for RB #Leipzig pic.twitter.com/nto2d2lNav

— Firas El Echi (@FirasEchi) April 6, 2019