Ονόμασαν... Χέρτα τη νεογέννητη πολική αρκούδα και πήγε να τη συναντήσει η μασκότ της ομάδας! (vid)

Στο ζωολογικό πάρκο του Βερολίνου είχαν... γεννητούρια, αφού εδώ και λίγες μέρες η μικρούλα Χέρτα τρελαίνει τον κόσμο με την παρουσία της.

Η νεογέννητη πολική αρκούδα πήρε το όνομα της ομάδας της πόλης και η μασκότ του συλλόγου (που είναι επίσης αρκούδα) την επισκέφθηκε και της έκανε δώρο μια μπάλα!

The newborn polar bear at @zooberlin has been named #Hertha and so Herthinho went to give the baby polar bear a little gift! #hahohe pic.twitter.com/13TWLjhmQe

