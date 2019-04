Πρωταπριλιάτικο; Η Μπάγερν στα κίτρινα και η Ντόρτμουντ στα κόκκινα (pic)

Η Ντόρτμουντ έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή και ταξιδεύει στο Μόναχο για το ντέρμπι τίτλου με την Μπάγερν. Η Deutsche Welle, λοιπόν, βρήκε την ευκαιρία να τους... αλλάξει χρώματα, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν άρεσε και πολύ στους Βεστφαλούς, αν κρίνουμε από την αντίδρασή τους στο twitter. «Γι’ αυτό μισούμε την 1η Απριλίου»...

To mark their 100th meeting in the Bundesliga, Borussia Dortmund and Bayern Munich will wear opposite colored kits in the Klassiker.#FCBBVB pic.twitter.com/GUHASJpiFx

— DW Sports (@dw_sports) April 1, 2019