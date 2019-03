Ο Ιμπίσεβιτς πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι του Μπούρκι και αποβλήθηκε με VAR! (vid)

Ο Βόσνιος φορ είχε περάσει στο ματς στη θέση του Σάλομον Καλού στο 77ο λεπτό και αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις, όταν πλέον οι Βεστφαλοί είχαν πετύχει το νικητήριο γκολ με τον Ρόις.

Θεωρώντας πως ο Μπούρκι έκανε καθυστερήσεις, ο Ιμπίσεβιτς πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι του και ο ρέφερι είδε το VAR αφού ήταν πλάτη στο περιστατικό, με αποτέλεσμα να του βγάλει την κόκκινη κάρτα μόλις συμβουλεύθηκε και το βίντεο.

Δείτε τη στιγμή:

Vedad Ibisevic’s red card today after subbing on 18 minutes before..

— BH live (@BHlive_official) March 16, 2019