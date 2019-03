Έχασε το μάτι του από καρκίνο, αλλά έβαλε προσθετικό με... το σήμα της Μπάγερν! (vid)

Έχοντας διαγνωστεί με σπάνιας μορφής καρκίνο στο μάτι, είχε την επιλογή είτε να... ρισκάρει με τη ζωή του, είτε να χάσει το δεξί του μάτι. Προτίμησε το δεύτερο.

Δεν ήθελε, όμως, το προσθετικό που θα έβαζε να ήταν ένα απλό μάτι. Έτσι, παρήγγειλε ένα πλαστικό με το σήμα της λατρεμένης του Μπάγερν Μονάχου!

Η ομάδα, τον βοήθησε πολύ στις θεραπείες που έκανε, αφού χρειάστηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ και δίχως ασφάλιση αδυνατούσε εκείνος να καλύψει όλο το κόστος μέχρι και την κατάληξη της αφαίρεσης του ματιού.

«Βλέπουν το σήμα της Μπάγερν, ρωτάνε και κάπως έτσι βοηθάω κι εγώ στην πρόληψη και ενημέρωση για το μελάνωμα...» δηλώνει ο Ράιαν, για τον οποίο τα ζόρια δεν σταμάτησαν εκεί...

Συμμετείχε σε τροχαίο, από το οποίο είναι πολύ τυχερός που επέζησε, ωστόσο, αποκόμισε σοβαρότατους τραυματισμούς στα πόδια και τη σπονδυλική στήλη και πλέον δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς πατερίτσες.

«Κοιτάζω στον καθρέφτη και όσα βλέπω πάνω μου, είναι αυτά που με έχουν κάνει τον άνθρωπο που είμαι τώρα...» τονίζει ο οπαδός της Μπάγερν.

Δείτε το βίντεο:

This @FCBayern fan sees football in a truly unique way. #MiaSanMia pic.twitter.com/37CzVMPKWH

— B/R Football (@brfootball) March 13, 2019