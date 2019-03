Έγινε... Captain America για τη Ντόρτμουντ ο Πούλισιτς (pic)

Ο Αμερικανός εξτρέμ, που ανήκει πλέον στην Τσέλσι και έχει παραμείνει στη Ντόρτμουντ για να ολοκληρώσει τη σεζόν με τη μορφή δανεισμού, έκρινε το παιχνίδι του Σαββάτου στο Signal Iduna Park και ήταν καθοριστικός στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε.

Πέρασε στο ματς στο 79ο λεπτό στη θέση του Γκερέιρο, στο 84' έκανε ασίστ στον Πάκο Αλκάθερ για το 2-1 της ομάδας του Φαβρ και στο 90' +2 σκόραρε εκείνος για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 για την ομάδα του.

Και κάπως έτσι έγινε ο ... Captain America της Ντόρτμουντ, σώζοντας την ομάδα από τους «κακούς».

The First Avenger comes to the rescue pic.twitter.com/KbOff2hpCe

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 9, 2019