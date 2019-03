Εκστρατεία... πίστης στην ανατροπή από τη Ντόρτμουντ! (pics)

«Πίστη στη Μπορούσια, γιατί όταν μιλάμε για κάτι αδύνατο, τότε δεν γίνεται αυτό να συνδυαστεί με την ομάδα» αναφέρουν οι αναρτήσεις του διαχειριστή των επίσημων λογαριασμών της Ντόρτμουντ, με την ομάδα του Λουσιέν Φαβρ να τα δίνει όλα απόψε στη ρεβάνς με τα «σπιρούνια» προκειμένου να ... επιστρέψει από την κόλαση και να κάνει μοναδική τη βραδιά στο Signal Iduna Park.

«Όταν γράφεται η ιστορία

Όταν τα προγνωστικά διαψεύδονται

Όταν τα αστέρια λάμπουν

Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα»

Αυτά, συμβαίνουν στο Yellow Wall και το «σπίτι» της Ντόρτμουντ, η οποία έχει φτιάξει από νωρίς κλίμα!

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 5, 2019