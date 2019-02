«Βροχή» από μαύρα μπαλάκια του τένις στο Νυρεμβέργη – Ντόρτμουντ (vid)

Οι Γερμανοί οπαδοί έχουν κάνει εδώ και καιρό γνωστή την αντίθεσή τους με την απόφαση της Bundesliga να βάζει αγώνα και Δευτέρα βράδυ.

Οι φίλαθλοι στη Γερμανία ζητούν από τη λίγκα να μην συμβαίνει αυτό και να προστεθεί ακόμα ένα παιχνίδι τις Κυριακές, ώστε να διευκολύνονται οι οπαδοί των ομάδων.

Έτσι οι φίλοι της Νυρεμβέργης συγκεκριμένα διαμαρτυρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 0-0 με την Ντόρτμουντ το βράδυ της Δευτέρας πετώντας πολλά μαύρα μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο.

A frustrating evening for Borussia Dortmund

The protesting Nürnberg fans refuse to let Dortmund take a corner before the players are taken in for half time...

#FCNBVB pic.twitter.com/qlwFqR9TKR

— Goal (@goal) 18 Φεβρουαρίου 2019