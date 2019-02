Το επικό καρτούν της Bundesliga για τον αειθαλή Κλαούντιο Πισάρο! (vids)

Ο Κλαούντιο Πισάρο, σε ηλικία 40 ετών και 136 ημερών, το βράδυ του Σαββάτου, έγινε ο γηραιότερος που έχει βρει δίχτυα στο γερμανικό πρωτάθλημα, αφού, έσπασε ρεκόρ που διατηρούταν τα τελευταία 22 χρόνια!

Πιο συγκεκριμένα, ο Μίρκο Βοτάβα, πάλι για τη Βέρντερ Βρέμης, είχε σκοράρει σε ηλικία 40 ετών και 121 ημερών, πίσω στο 1996, όμως πλέον, κάτοχος του ρεκόρ είναι ο Κλαούντιο Πισάρο που έφτασε στα 195 τέρματα σε 463 αγώνων στη Bundesliga, σκοράροντας από το 1999 μέχρι και φέτος σε κάθε αγωνιστική περίοδο στη Γερμανία.

Μάλιστα, πρώτος έτρεξε πάνω του να πανηγυρίσει μαζί του, ο Στέφανος Καπίνο!

Δείτε το βίντεο:

Claudio Pizarro's last-minute goal is even better with Spanish commentary!#BSCSVWpic.twitter.com/WLv5814YxM

— DW Sports (@dw_sports) February 16, 2019