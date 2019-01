Έδωσε 16 εκατ. για 19χρονο αμυντικό η Ντόρτμουντ (vid)

Η ομάδα από την Αργεντινή, παραχωρεί τον νεαρό ποδοσφαιριστή που είναι προϊόν των ακαδημιών της, ωστόσο, εξασφαλίζει 16 εκατομμύρια ευρώ από την πώλησή του, αφού έπρεπε η Ντόρτμουντ να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα για να επενδύσει στον Μπαλέρντι για την άμυνα του μέλλοντος.

Ο Αργεντινός έφτασε στη Γερμανία και τη Βεστφαλία και μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρώσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για τη μεταγραφή του και τη μετακίνηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο...

#Balerdi arrived in Germany: He undergoes the medical check at the Knappschaftskrankenhaus on Monday morning. [via RNBVB] #bvb pic.twitter.com/DY7mH2IIwP

