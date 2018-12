Η Σάλκε τίμησε με τρομερό τρόπο το κλείσιμο των ανθρακορυχείων (pics & vid)

Οι «βασιλικοί μπλε» τίμησαν τους ηρωικούς ανθρακωρύχους (άλλωστε ο σύλλογος ιδρύθηκε από τέτοιους και προς τιμήν τους έχει διαμορφωθεί σχετικά ο διάδρομος προς τ' αποδυτήρια της Veltins Arena) και πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Τετάρτης με τις «ασπιρίνες», είχε προγραμματιστεί μια μικρή εκδήλωση για το κλείσιμο των δύο τελευταίων ορυχείων στο Bottrop και το Ibbenbüren.

Special atmosphere at the VELTINS Arena as Schalke and their fans commemorate the closure of Germany’s last coal mine in the Ruhr region.

(: @Tarte1870) #S04B04 pic.twitter.com/sbHnZ3TJUc

