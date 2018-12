Ο Σαχίν επέστρεψε στο Ντόρτμουντ ως αντίπαλος και αποθεώθηκε (vid)

Ο Τούρκος χαφ αποχώρησε από τη Βεστφαλία το φετινό καλοκαίρι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βρέμη, αλλά είναι από τα γνήσια παιδιά της Ντόρτμουντ, έχοντας αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και έχοντας προσφέρει για πολλά χρόνια με τη φανέλα της ομάδας.

Το απόγευμα του Σαββάτου βρέθηκε ξανά στο Signal Iduna Park, για πρώτη φορά ως ποδοσφαιριστής άλλης γερμανικής ομάδας (είχε παίξει σε Φέγενορντ, Ρεάλ και Λίβερπουλ) και αποθεώθηκε από τους οπαδούς στο Yellow Wall.

Borussia Dortmund fans salute club legend Nuri Sahin after he returned to the Westfalenstadion with Werder Bremen

Incredible scenes pic.twitter.com/OSIIcfOKC3

