Υποδοχή και αποθέωση των παικτών της Ντόρτμουντ από τους οπαδούς τους (vid)

Η Ντόρτμουντ νίκησε τη Σάλκε μέσα στο Γκελζενκίρχεν με 2-1 και επιστρέφοντας στο προπονητικό κέντρο, οι φίλοι της ομάδας έκαναν τη νύχτα... μέρα με τα καπνογόνα, αποθεώνοντας με συνθήματα την αποστολή. Ο Αξελ Βίτσελ τράβηξε και ένα βίντεο μέσα από το πούλμαν για να καταγράψει τις στιγμές.

Quite the welcome of Dortmund fans at the training ground at Brackel! @axelwitsel28's insta story captures the pandemonium. #s04bvb pic.twitter.com/HzTeOBdA4R

— Stefan Buczko (@StefanBuczko) 8 Δεκεμβρίου 2018