Ο Ισπανός γκολκίπερ πήρε τον μικρό μαζί του για προπόνηση και αρχίζει να του μαθαίνει τα... μυστικά του επαγγέλματος.

Ο πιτσιρίκος δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και φροντίζει να κάνει σωστά τις ασκήσεις του για ν' αποκρούσει τις μπάλες που πηγαίνουν προς την εστία του, με τον Ρέινα να είναι περήφανος για εκείνον.

Like father, like son! So much time for Pepe Reina training up his kid in goal pic.twitter.com/JQynaCtY4U

— COPA90 (@COPA90) November 20, 2018