Απολογήθηκε για την αμφίεση του βομβιστή ο Ραφίνια (pic)

Ο Βραζιλιάνος μέσος ζήτησε συγγνώμη μέσω social media και ξεκαθάρισε πως «το Halloween είναι μια γιορτή στην οποία φοράς κοστούμια και υπερβάλλεις. Δεν ήταν πρόθεσή μου να εξαγριώσω τον κόσμο ή να προκαλέσω. Δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν...».

Ο λόγος που αναγκάστηκε να κάνει αυτή την τοποθέτηση, ήταν πως κατηγορήθηκε από τον κόσμο για ρατσιστική διάθεση, με την επιλογή του ντυθεί Άραβας, να πάρει κι ένα κουτί που υποτίθεται ότι κουβαλούσε εκρηκτικά και να γράψει “προσοχή” έξω από αυτό...

Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD

— Rafinha Official (@R13_official) November 1, 2018