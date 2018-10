Παίκτης της Βέρντερ καράφλιασε και ζήτησε αλλαγή φώτο από την Wikipedia (pic)

Αν και 27 ετών έχει χάσει από μικρός τα μαλλιά του. Μόνο που στο Wikipedia έχουν ακόμα φωτογραφία του Λούκα Καλντιρόλα της Βέρντερ Βρέμης από τότε που έπαιζε στην Ιντερ και είχε φράτζα. Ο ίδιος βέβαια έχει αλλάξει πολύ από τότε εμφανισιακά και έσπευσε μέσω Twitter να ζητήσει να του αλλάξουν το image στο προφίλ. «Αγαπητό Wikipedia παρακαλώ άλλαξε τη φωτογραφία μου, επειδή δεν αντέχω να βλέπω άλλο τον εαυτό μου με αυτό το μαλλί». Τιμάει την καράφλα του ο Ιταλός μπακ.

Dear @Wikipedia please change this picture cause i can‘t watch myself anymore with these hair pic.twitter.com/GtZ9754xJ2

— Luca Caldirola (@caldiluca3) October 6, 2018