Ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή με το 1-1 να... σφραγίζει τις προσπάθειες των παικτών. Όλα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν ο Αλγερινός άσος της Χόφενχαϊμ έκανε το αυτονόητο. Απλά έσπρωχνε την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Κι όμως κατάφερε κι έκανε το... απίθανο. Δείτε το video και θα καταλάβετε.

What a miss for victory by #Belfodil.#Bundesliga #HOFBVB #Hoffenheim pic.twitter.com/yJ4FHPuS0z

— Dino Grgić (@GrgicDino) 22 Σεπτεμβρίου 2018