Βέρντερ κατά του ναζισμού (pic)

Η μέρα στη Βρέμη ήταν αφιερωμένη κατά του ναζισμού. Στο παιχνίδι της Βέρντερ με τη Νυρεμβέργη οι οπαδοί των γηπεδούχων συμμετείχαν ενεργά στην καμπάνια, ανεβάζοντας πολλά πανό με επίκαιρα συνθήματα. «RefugeesWelcome», «Τα μάτια των οπαδών κλείνονται από την άκρα δεξιά», «Ο ρατσισμός σκοτώνει!», «Κατά του φασισμού!», «Πρέπει να πάρουμε θέση – παλέψτε τον φασισμό!», «Έξω οι Ναζί από το γήπεδο!», ήταν κάποια από τα πανό που έκαναν την εμφάνισή τους.

At half time, Werder Bremen fans held a host of banners with slogans condemning xenophobia. #wirsindmehr

"Racism kills"

"We must always take sides - fight fascism!"

"Get Nazis out of the stadium!"

@ChristophBaehr pic.twitter.com/5hmbtTfqxz

— DW Sports (@dw_sports) September 16, 2018