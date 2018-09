Σοκ με Τολισό στην Μπάγερν (vid)

Σοκ στην Μπάγερν, αφού ο Κορεντάν Τολισό τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί γόνατο στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Λεβερκούζεν και όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Ο Γάλλος μέσος θα υποβληθεί το πρωί της Κυριακής σε λεπτομερή έλεγχο, ωστόσο τα δυσάρεστα νέα επιβεβαιώθηκαν από το ιατρικό τιμ... Δε σταματούν όμως στον Τολισό οι άσχημες ειδήσεις για την Μπάγερν, αφού από το σαββατιάτικο ματς αποχώρησε και ο Ραφίνια με πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες.

