Ο Κορεντάν Τολισό αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Μπάγερν με την Λεβερκούζεν και όλα δείχνουν ότι είναι κάτι σοβαρό. Αρκεί να δείτε το δεξί του γόνατο στη φάση του τραυματισμού του...

Tolisso is injured and can be serious

BAYERN 2-1 LEVERKUSEN pic.twitter.com/RJrRisOeO9

— miPADREdonde esta? (@auuuLobito) September 15, 2018