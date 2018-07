Στην Βέρντερ Βρέμης ο Κλάσεν (pic)

Άφησε την Αγγλία για την Γερμανία. Ο λόγος για τον Ολλανδό μέσο Ντάνι Κλάσεν ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Βέρντερ Βρέμης προερχόμενος από την Έβερτον.

Ο διεθνής Ολλανδός άσος μετακόμισε το καλοκαίρι του 2017 στην Έβερτον από τον Άγιαξ αλλά δεν κατάφερε να προσαρμοστεί με αποτέλεσμα να δει την πόρτα της εξόδου με την Βέρντερ να βγάζει από τα ταμεία της το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.

DONE DEAL @DavyKlaassen has signed for #Werder from @Everton pic.twitter.com/p6NuND9w4I

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 27 July 2018