O Nόιερ στην αποστολή για τον τελικό Κυπέλλου! (pic)

16/9/2017: Ο Μάνουελ Νόιερ παιζει για τελευταία φορά κόντρα στη Μάιντς, μέσα στη σεζόν που ολοκληρώνεται για την Μπάγερν το Σάββατο στον τελικό Κυπέλλου στο Βερολίνο.

Ο αρχηγός των Βαυαρών, όμως, αφήνει πίσω του τον τραυματισμό του και επιστρέφει στην αποστολή της ομάδας.

H Mπάγερν έκανε γνωστή την είδηση και φυσικά στις τάξεις της ομάδας επικρατεί έκδηλος ενθουσιασμός.

He's going to Berlin!

For the first time since September 2017, @Manuel_Neuer is in an #FCBayern matchday squad. #MiaSanMia #FCBSGE #Berlin2018 pic.twitter.com/mz2kHg2wkg

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 18, 2018